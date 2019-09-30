Врачи назвали главные симптомы малярии у детей

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Распространяемая через укусы паразитов болезнь малярия очень тяжело протекает в детском возрасте.Тем важнее вовремя заметить её появление, особенно если вы с детьми часто посещаете какие-то жаркие страны.Неудержимая тошнота. Малярия развивается после попадания в детский организм паразита под названием Plasmodium, из-за которого красные клетки крови не могут нормально функционировать. А это вызывает хроническую и неукротимую тошноту, с которой никак не удается справиться.Головные боли. Один из первых симптомов малярии. После развития этой болезни в организме увеличивается уровень цитокинов, что может спровоцировать головные боли. Кроме того, они также являются признаком постмалярийного неврологического синдрома, и даже если ребёнок полностью поправился, головные боли ещё могут какое-то время сохраняться.Озноб. Очень опасный симптом, поскольку если у ребёнка с малярией появился озноб, ты это значит, что болезнь перешла на следующую стадию. Из-за резких перепадов температуры дети могут сталкиваться то с жаром, то с ознобом. А между ними наблюдается избыточное потоотделение, поскольку организм реагирует на паразита изменениями температуры тела.Увеличение селезенки и печени. Эти изменения может заметить опытный врач, ну а проявляются они болями в груди и животе. Обычно данный симптом возникает в первые 10 дней после проникновения малярийного паразита в организм. Селезенка и печень увеличиваются в размере и весе, что рождает боль.Желтизна глаз. Редкий, но очень опасный симптом малярии, который говорит о развитии желтухи. По мере роста внутрисосудистого гемолиза из-за малярии работа печени нарушается, и это провоцирует желтуху.Анемия. Еще один симптом малярии, который обычно проявляются через 8-10 дней после инфицирования. Он часто наблюдается у детей и вызывается избыточной потерей красных кровяных клеток, а также одышкой. Очень важно, чтобы подобные симптомы замечали вовремя и дети получали своевременное лечение.