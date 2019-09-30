Медики рассказали, какие ошибки нельзя совершать при отравлении грибами

Любителям грибов стоит знать, что из более 3000 видов в пищу можно употреблять только 400 грибов разных видов.Иногда даже грибники с большим опытом могут ошибиться и срезать не пригодный гриб. Как действовать при грибном отравлении.Первое, что необходимо знать, при отравлении грибами необходимо промыть желудок и вызвать бригаду скорой помощи. При первых симптомах: болях в животе, поносе, рвоте, слабости и сонливости, чрезмерном потоотделении, коликах, галлюцинациях, сонливости, необходимо в ожидании скорой промыть желудок. А имеенно, выпить большое количество кипяченой воды, желательно в воду добавить немного марганцовки.По словам специалистов, грибы, которые нельзя употреблять в пищу, могут воздействовать на человеческий организм как яд, который, попав в организм, может вызвать сильную интоксикацию. Буквально за несколько часов у селовека начинается рвота, понос и другие признаки отравления.При таких симптомах врачи рекомендуют запомнить точное время начала реакции организма на блюдо из грибов. Также рекомендуется не выбрасывать это блюдо, а отдать его на химический анализ. Тогда врачам проще будет назначить лечение.Лучше всего при грибном отравлении выйти на улицу, и находится на воздухе пока не прибудут врачи. Еще лучше, говорят специалисты, выпить не менее 10 таблеток активированного угля.До приезда врача не рекомендуется принимать никаких других препаратов, кроме угля, так как только врач может назначить правилное лечение.