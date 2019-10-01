Почему дергается веко и что с этим делать: ответ врачей

В большинстве случаев подергивание века безвредно и исчезает само по себе.Но если дергающееся веко досаждает человеку в течение нескольких недель, следует проверить физические причины: некоторые из них могут быть опасными.Повышение давления. При повышении кровяного давления пульсирующий кровеносный сосуд может раздражать нерв в глазу. В результате может возникать эффект дергающегося века. Поэтому при появлении такого тика следует начать регулярно измерять артериальное давление – лучше в разное время суток. Последствиями постоянно повышенного кровяного давления могут стать опасные для жизни нарушения — сердечная недостаточность или инсульт.Стресс и выгорание. Постоянно дергающееся веко глаза может быть признаком того, что человек страдает от стресса и выгорания. Это явны сигнал тела о том, что оно нуждается в отдыхе.Дефицит магния. Магний поддерживает функцию мышц и нервов, его недостаток может вызывать судороги, сокращения. Если помимо дергающегося века наблюдаются и такие симптомы, как головная боль и нарушения сна, причина скорей всего именно в дефиците магния.Заболевания щитовидной железы. Щитовидная железа вырабатывает гормоны Т3 и Т4, которые влияют на функции нервной системы, регулируют температуру тела и участвуют в обмене веществ. Если гормонов вырабатывается слишком много, могут возникать такие неприятные явления, как усиленное сердцебиение, нервозность, подергивание мышц.Злоупотребление алкоголем. Алкоголизация наносит долговременный вред мозгу и может приводить к нарушению передачи сигналов нервами. Одним из видимых сигналов этого процесса может быть неконтролируемое подергивание век.