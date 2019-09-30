Названы микроэлементы, замедляющие старение организма

Врачи также рассказали, в каких продуктах они содержатся.Процесс старения неизбежен и со временем приходит к каждому. Во период этого процесса из организма пропадают важные витамины и микроэлементы в огромных количествах. Медики рассказали, какие потеря необходимо восполнять незамедлительно.КальцийВажен для любого организма, однако женщинам он нужен особенно. С наступлением менопаузы кальций очень быстро уходит из организма женщины. После 40 лет женский организм теряет 2-3% кальция в год. Это ведет к тому, что в старости этого минерала почти не остается и кости стают очень слабыми. Чтобы восполнить организм кальцием, нужно употреблять брокколи, спаржу, цветную капусту, бобы, орехи, нежирный творог и твердый сыр.Коэнзим Q10Этот катализатор отвечает за запуск выработки энергии в клетках. В организм он поступает с пищей (мясо, молоко, бобы сои, яйца, арахис) и вырабатывается в печени. В старости уровень коэнзима приравнивается к уровню, что и в младенчестве. Старым людям коэнзим очень важен, он предотвращает ряд старческих болезней таких как атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания и другие.Омега-3Незаменимый элемент, который спасает от ожирения, снижает артириальное давление, защищает клетки от старения и решить еще множество проблем, которые неизбежны в период старения. Одна чайная ложка льняного масла предоставит вам дневную потребность в Омега-3, ее можно применять в салат. Помимо того ешьте побольше рыбы.Витамин Е (Токоферол)Витамин обеспечит крепкие стенки кровеносных сосудов, обогатит кровь кислородом. А также борется со «свободными радикалами», которые приводят клетки организма к старости. Восполнить запас витамина можно из семечек, орехов, цельнозернового хлеба.СеленПритормаживает развитие многих опухолей, и спасает организм от «плохого» холестерина. Найти его можно в тунце, чесноке, устрицах, семечках подсолнуха.