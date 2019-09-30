Названы лучшие продукты для женщин после 40 лет

Такую пищу обязательно стоит включить в свой рацион.Каждой женщине рано или поздно предстоит менопауза, потому стоит морально подготовиться к этому заранее.В этот период у женщин снижается уровень эстрогена в организме. Это приводит к постоянным перепадам настроения, чувству усталости, мигрени, дезориентация, проблемы в мочеполовой системе.Чтобы как-то компенсировать падения уровня гормона стоит включить в свой рацион некоторые продукты. А именно:Соя – этот продукт содержит фитоэстроген изофлавон. Некоторые специалисты считаю, что его употребление может помогать при сильном снижении эстрогена в крови.Семена льна – содержат лигнаны. Согласно исследованиям, употребление семян снижает вероятность развития рака груди. Особенно рекомендовано употреблять этот продукт в период постменопаузы.Сухофрукты, а именно чернослив, финики и курага, содержат фитоэстрогены, по сути действующие как женский эстроген.Кунжут приводит к концентрации эстрогена и улучшения уровня холестерина.Что касается свежих фруктов, то здесь стоит ответить персики, с высоким содержанием фитоэстрогена.Чеснок, так как он богат фитоэстрогеном и он хорошо воздействует на уровень эстрогена в организме, при этом снижая риск потери плотности костной ткани.Фасоль и петрушка завершают этот хит-парад. Бобовые содержат биофлавониды, а петрушка способствует улучшению работы организма, что отражается на внешнем виде.