Названы лучшие продукты для женщин после 40 лет
Каждой женщине рано или поздно предстоит менопауза, потому стоит морально подготовиться к этому заранее.
В этот период у женщин снижается уровень эстрогена в организме. Это приводит к постоянным перепадам настроения, чувству усталости, мигрени, дезориентация, проблемы в мочеполовой системе.
Чтобы как-то компенсировать падения уровня гормона стоит включить в свой рацион некоторые продукты. А именно:
Соя – этот продукт содержит фитоэстроген изофлавон. Некоторые специалисты считаю, что его употребление может помогать при сильном снижении эстрогена в крови.
Семена льна – содержат лигнаны. Согласно исследованиям, употребление семян снижает вероятность развития рака груди. Особенно рекомендовано употреблять этот продукт в период постменопаузы.
Сухофрукты, а именно чернослив, финики и курага, содержат фитоэстрогены, по сути действующие как женский эстроген.
Кунжут приводит к концентрации эстрогена и улучшения уровня холестерина.
Что касается свежих фруктов, то здесь стоит ответить персики, с высоким содержанием фитоэстрогена.
Чеснок, так как он богат фитоэстрогеном и он хорошо воздействует на уровень эстрогена в организме, при этом снижая риск потери плотности костной ткани.
Фасоль и петрушка завершают этот хит-парад. Бобовые содержат биофлавониды, а петрушка способствует улучшению работы организма, что отражается на внешнем виде.
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