Онкологи опровергли связь между белым мясом и раком

Проведены новые исследования.Итальянские ученые проанализировали данные исследований, сделав вывод, что связь рака и белого мяса является сомнительной. Эксперты считают, что в научных работах не приведено достаточное количество доказательств.По словам специалистов, чтобы найти связь между потреблением продуктов животного происхождения и онкологическими заболеваниями, важно знать результаты эпидемиологических исследований и понять, что на самом деле имели в виду ученые, говоря о белом и красном мясе. Например, Всемирный фонд изучения рака в последнем отчете о рационе питания, физической активности, включает в себя свинину, говядину, телятину, баранину, лошадь и козлятину, без разделения на анализ между выращенными животными и дикими. Домашняя птица, дичь и субпродукты и вовсе не попали под изучение, поэтому риски курятины не оценивались в этом отношении. Согласно результатам работы, опубликованной в Американском журнале клинического питания, эта неопределенность также связана с тем фактом, что в большинстве исследований недостаточно оценивался тот факт, как белое мясо употребляется, как модель замещения, в которой общее потребление продуктов такого рода остается постоянным, или дополнительно с увеличением общего потребления.«Аддитивные исследования позволили нам наблюдать снижение общего риска смертности от рака с увеличением потребления белого мяса. В частности, желудок является одним из наиболее подверженных вероятности развития опухолей, связанных с диетическими факторами. Объяснение может заключаться в наличии меньшего количества гемового железа и большего — полиненасыщенных жиров у домашней птицы», — отмечают ученые.В отличие от красного, с уверенностью нельзя утверждать, что белое мясо связано с развитием рака, добавили исследователи. Большее же внимание следует уделять количеству гормонов в нем содержащееся. В любом случае эксперты советуют уменьшить белки животного происхождения в рационе, отдавая предпочтение фруктам и овощам.