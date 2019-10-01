Врачи рассказали, кому противопоказан гематоген

Что он может спровоцировать у детей.Как стало известно, детям категорически нельзя давать гематоген, который так был популярен ранее. Он несет для их здоровья только вред.Популярное в советских аптеках лакомство было изобретено в Швейцарии, но там гематоген не только не стал востребованным – от его производства было решено отказаться совсем.В состав гематогена входила бычья кровь, считавшаяся полезной для жертв анемии. Это продукт был очень популярен в советское время и врачи часто его рекомендовали детям.По словам экспертов, животные, чья кровь используется для производства гематогена, испытывают страх в момент забоя, и в их кровь выбрасывается сразу очень большое количество гормонов стресса, конкретно кортизола. У детей он может провоцировать развитие нервозности, ухудшение памяти и внимания.