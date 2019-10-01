Названо лакомство, помогающее сжигать жир

Мед расщепляет жиры.Как известно, чтобы выглядеть на все сто, прежде всего необходимо распрощаться с лишними килограммами. Огромное количество всевозможных диет требуют не только недюжинной силы воли, но и грозят опустошением кошелька. Поэтому ученые открывают все новые и новые методы борьбы с лишним весом. Существует ли панацея, дарующая стройность без суровых жертвоприношений?Одним из таких способов похудения, согласно нового исследования, является употребление в пищу продуктов — сжигателей жира, а именно меда. Говорят, его нужно добавить в теплую воду и принимать получившийся напиток каждое утро.Во-первых, мед полезен хотя бы тем, что он способен заменить сахар, который, как известно, наносит много вреда здоровью человека. Замена сахара медом не влияет на вкусовые качества продуктов, при этом уровень глюкозы в крови уменьшается.Во-вторых, по мнению специалистов, мед предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Известно, что он способствует быстрому расщеплению жиров, а следовательно, и снижению веса и нагрузки на сердце. Кроме того, регулярное употребление меда в разумных количествах приводит к нормализации холестерина, а если сочетать его с лимоном и имбирем, то мед становится еще и незаменимым продуктом для поддержания иммунитета.И помните, продукты-сжигатели жира действительно верные помощники в борьбе с лишним весом, однако не надо забывать, что ни один продукт питания не избавит от жировых отложений без сбалансированного рациона и достаточной физической нагрузки.Кстати, еще греческий философ Афенаус утверждал, что человек, который каждый день съедает ложку меда, никогда не будет болеть. Благодаря тому, что мед успокаивающе действует на организм, издревле он является отличным лекарством борьбы с мигренью и даже способен ослабить неприятные симптомы проявления несварения желудка.