Диетологи подсказали, как ускорить обмен веществ

Пять простых приемов.При активном метаболизме процесс сгорания жира происходит интенсивнее и в общем организм функционирует лучше. Учёные рассказали о 5 самых простых приёмах, ускоряющих обмен веществ.Прежде всего стоит обратить внимание на первый приём пищи за день. Известный врач-диетолог Хейли Помрой советует завтракать в течение получаса после пробуждения, ведь организм проснувшегося и начавшего выполнять какие-либо действия человека на голодный желудок вынужден работать с нулевым количеством «топлива», что ведёт к резкому повышению выработки гормона кортизола, отвечающего за стресс. Его рост является физиологическим сигналом для тела, что нужно накапливать жир. А потому, даже в случае отсутствия по утрам аппетита, всё равно следует съесть хотя бы маленькую порцию чего-нибудь. Также специалист отметила, что перерывы между приёмами пищи должны занимать не более трёх часов, в противном случае будут наблюдаться сбои в работе метаболизма.Следующим пунктом идёт употребление Омега-3 жирных кислот. Они улучшают реакции тела на лептин – гормон, который контролирует процессы энергетического обмена. С помощью этих веществ происходит увеличение количества сжигаемых калорий. Ещё необходимо принимать пробиотики. Их можно найти в кефире и йогурте, квашеной капусте, твороге, сыре и луке. Они выступают в роли полезных бактерий, способствующих положительному функционированию пищеварительной системы и выведению опасных компонентов.На четвёртом месте расположился сон, недостаток которого провоцирует рост уровня кортизола, а вместе с этим и увеличение жировых отложений. Для того, чтобы этого не происходило, стоит спать приблизительно девять часов. Обратить внимание нужно и на силовые упражнения, увеличивающие массу мышц, что приводит к увеличенной скорости обмена веществ. К примеру, если тратить на подобные тренировки по 30 минут дважды в неделю на протяжении 4-х месяцев, организм начнёт сжигать на 100 калорий в день больше.