Этот алкогольный напиток на 40% снижает риск инсультов и инфарктов

Сколько пива можно употреблять.Пиво является одним из самых полезных алкогольных напитков благодаря высокому содержанию полезных микроэлементов. Медики рассказали, что пенный напиток действительно очень полезен для здоровья, однако нужно понимать, что пользу может принести только небольшое количество пива.В первую очередь, врачи рекомендуют выпивать не больше одной кружки пива в день — 500 мл. Пенный напиток укрепляет кости и служит отличной профилактикой остеопороза. Кроме того, употребление пива снижает риски развития ревматоидного артрита. Помимо этого, те, кто употребляет пиво, на 40% реже страдают от инсультов и инфарктов. Согласно выводам учёных, пиво активирует рост уровня хорошего холестерина. Также результаты последних исследований доказали, что употребление одного стакана напитка в день помогает предотвратить слабоумие и препятствует развитию сахарного диабета. В то же время специалисты напоминают, что увлекаться пивом нельзя даже самому здоровому человеку.Недавно ученые из Швейцарии определили безопасную норму пенного напитка, которая действительно может оказывать благоприятное воздействие на здоровье. Речь идёт о трёх-четырёх бутылках пива в неделю, причём выпить эту норму нужно за несколько дней, а не за один раз.