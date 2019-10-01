Медики выяснили, полезно ли спать с открытым окном

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Нужно ли спать в тепле.Некоторые считают, что в спальне должно быть как можно теплее, а кое-кто круглый год укрывается толстым пуховым одеялом. Однако исследования говорят, что сон при пониженной температуре лучше восстанавливает силы, а также сокращает риск развития определенных заболеваний и продлевает молодость.Температура воздуха в спальне часто становится причиной супружеских раздоров: одному слишком холодно, второму слишком жарко. Но все-таки прав тот, кто выступает за сон в прохладной комнате. Доктор Кристофер Винтер, главный врач Шарлотсвильского центра неврологии и медицины сна, приводит несколько аргументов в пользу сна при 16-19°С.По его словам, когда столбик термометра опускается ниже или поднимается выше этого диапазона, сон становится беспокойным, человек начинает метаться, ворочаться с боку на бок и не может полноценно отдохнуть.Очевидно, это связано с тем, что организм подчиняется суточному ритму. Примерно к 17:00 температура тела максимально повышается, затем начинает спадать и около 5 утра доходит до самой низкой отметки. С приближением ночи физическая активность постепенно снижается, и нам все больше хочется спать. Соответственно, если в спальне прохладно, мы засыпаем быстрее.Специалисты Университета Южной Австралии также подтверждают, что в холоде спится намного лучше, и связывают некоторые виды бессонницы с нарушением естественной терморегуляции организма.Кроме того, сон в холодной комнате помогает выглядеть моложе: это связано с выработкой мелатонина, замедляющего процесс старения. К тому же этот гормон обладает антиоксидантными свойствами, регулирует проницаемость барьера между мозгом и кровеносной системой и, по некоторым данным, предотвращает развитие болезни Альцгеймера.Оптимальный температурный режим во время ночного сна улучшает и настроение. Дело в том, что под влиянием мелатонина возрастает уровень серотонина, который называют гормоном счастья. Оба гормона связаны: когда их содержание повышается, мы чувствуем себя счастливее и отдыхаем качественнее.Врач-натуропат Наташа Тернер утверждает, что здоровый сон при пониженной температуре стимулирует секрецию гормона роста, одновременно уменьшая уровень гормонов стресса. Вдобавок такая удачная комбинация помогает сбросить лишний вес. Еще одно исследование выявило связь ночного температурного режима с вероятностью развития метаболических заболеваний.Поскольку сейчас особенно участились случаи диабета, стоит позаботиться о профилактике. У тех, кто предпочитает спать в прохладной комнате, быстрее сгорают калории, возрастает чувствительность к инсулину и снижается содержание глюкозы, что предотвращает риск возникновения сахарного диабета второго типа.Так что, прежде чем отправиться в кровать, смело открывайте окна, включайте кондиционер на «холод» или устанавливайте терморегулятор батарей на минимальной отметке и наслаждайтесь глубоким, восстанавливающим сном.