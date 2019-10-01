Онкологи подсказали, как часто нужно проверяться на рак груди

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На заметку женщинам.Эксперты дали рекомендации относительно того, каким образом женщины могут сократить риск развития рака груди.Повышенный риск возникает в связи с генетическим фактором, поэтому тем, чьи родственники имели рак груди, следует чаще проходить диагностику. Опухоль может начать расти после травмы молочной железы, из-за неправильного образа жизни, также она вероятнее возникнет у женщин с ранней менструацией или поздней менопаузой. Большинство дам отказываются посещать врача, но после 40 лет делать это обязательно как можно чаще, проходя УЗИ и маммографию.Самодиагностика тоже станет полезной, передает портал Planet Today. Ее следует осуществлять ежемесячно, прощупывая грудь на наличие уплотнений, а также наблюдая, не изменился ли цвет в области молочных желез.Кроме того, сократить риски рака позволяют регулярная физактивность, отсутствие вредных привычек, а еще нужно избегать стресса.