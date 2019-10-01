Осенние продукты, которые невероятно полезны

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Узнайте лучшие сезонные продукты для самого здорового осеннего рациона.Потребительская корзина меняется от сезона к сезону, что обосновывается появлением сезонных овощей и фруктов и сменой климата. Жаркое лето позади, с каждым днем становится холоднее и хочется уже более энергетически плотной пищи, которая и согреет, и избавит от осенней хандры. Осень дарит нам много овощей, о которых мы уже позабыли. Что ж, пора вспомнить о всех вкусных преимуществах осени.ТыкваКоролева осени и один из самых универсальных продуктов. Из тыквы можно приготовить как горячее, так и десерт. Мякоть тыквы содержит витамин А, каротиноиды и клетчатку. Семена же — концентрированный источник витаминов, клетчатки, минералов и антиоксидантов. Они также содержат аминокислоты, которые, как доказано, повышают настроение, что не будет лишним холодной осенью.Лучшие продукты этой осениЛучшие продукты этой осениГрушиОдин из плодов с высоким содержанием клетчатки. Диета с высоким содержанием клетчатки помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и уровень холестерина в крови.Груши содержат витамины С, К, В2, В3 и В6 в дополнение к кальцию, меди, магнию, калию и марганцу. Эти сладкие фрукты легко включить в осеннее меню в качестве десерта, закуски или дополнения к основному блюду. Груши можно запекать, варить, жарить, нарезать в салат или суп.Цветная капустаЕсли вам надоели салаты, но вы хотите повысить питательную ценность своего гарнира, то в этом вам поможет цветная капуста.При низкой калорийности (около 26 ккал в 100 гр.), цветная капуста несет огромную пользу для здоровья. Например, она содержит несколько противораковых фитохимических веществ и является отличным источником витамина С; 100 грамм капусты обеспечивают около 80% суточного рекомендуемого значения.Она также богата антиоксидантами, которые помогают бороться со свободными радикалами, одновременно повышая иммунитет и предотвращая инфекции.Поклонники пюре могут вместо картофеля использовать цветную капусту, вкус будет максимально похож, а калорийность при этом ниже.БататЕще один сезонный продукт, который заслуживает внимания. Сладкий, сочный батат лучше всего раскрывает свой вкус в запеченном виде. Добавьте к нему ложку греческого йогурта и немного мускатного ореха с розмарином – сытное и вкусное блюдо готово.Сладкий картофель содержит кальций, калий и витамины. В картофеле среднего размера больше дневной нормы витамина А и почти треть витамина С. Кроме того, одна штучка обеспечит 15% от ежедневного потребления клетчатки и 10% калия.Антиоксиданты, содержащиеся в сладком картофеле, обладают противовоспалительными свойствами, полезны для людей, страдающих астмой или артритом.Как вариант, вы можете добавлять батат в салат и даже делать из него цукаты.БаклажаныМы начали есть их еще летом и не стоит забывать об этом чудесном продукте и осенью. Баклажаны считаются “пищей для мозга“, благодаря содержанию в кожуре антиоксиданта насунина, который защищает клетки мозга от окисления. Хлорогеновая кислота, содержащаяся в баклажанах, также имеет противовирусные и снижающие холестерин свойства. Замоченные или обжаренные в масле (баклажаны действуют как губки) баклажаны принесут больше вреда, чем пользы, поэтому желательно их запекать.Яблоки“Яблоко в день и доктор ни к чему“ — не зря издавна существует такая пословица. В этих сладких и сочных плодах много антиоксидантов, в частности, витамина С, который помогает укрепить иммунную систему. Кроме того, в яблоках много пребиотического пектина, которым питатаются кишечные бактерии и который поможет снизить уровень “плохого“ холестерина.ИнжирМедовый источник клетчатки, который может помочь снизить уровень холестерина, повысить уровень сахара в крови, предотвратить запоры и сохранить чувство сытости. Инжир также содержит калий, который помогает контролировать кровяное давление.ГранатСочные гранатовые косточки похожи на драгоценные камни не только внешне, но и ценны своими лечебными свойствами. Гранаты содержат антиоксиданты, клетчатку и калий, что способствует здоровью сердечно-сосудистой системы и улучшает кровяное давление.Как видим, у природы действительно нет плохой погоды и каждый сезон нам приносит ценные и вкусные продукты. С наступлением холодов, пища должна быть немного более плотной и хорошо насыщать. Разнообразьте ваш рацион, добавив в него один или несколько из вышеописанных продуктов, и тогда ни осенняя хандра, ни тоска по летним фруктам вам не грозит.