Эффективные способы очистить печень в домашних условиях

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Печень нуждается в очистке.Для того, чтобы привести организм в порядок, восстановить и оздоровить его, следует периодически очищать важные для функционирования органы. Например — печень.Сразу предупредим, что проводить подобные процедуры самостоятельно можно только после консультации с вашим врачом, так как при несоблюдении всех правил, есть большой риск навредить организму и вместо очищения добавить себе лишних проблем со здоровьем.Наша печень — важный, но сложный орган тела. Она участвует в процессах пищеварения, кроветворения, обмена веществ, вырабатывает желчь и выполняют функцию детокса для организма — выводит вредные химические соединения, шлаки и даже яды. Будучи важным фильтром нашего организма, она и сама нуждается в очистке.Как определить, что стоит это делать?очистка печениЕсли вас беспокоят частые запоры, прыщи, покраснения и воспаления в области висков, частая горечь во рту с утра и после еды, продолжительные головные боли, а также неприятные ощущения в правом плече и коленных суставах, болезненность при нажатии на правое подреберье — можете смело чистить печень.Приступать к процедурам следует лишь после предварительного очищения кишечника, а после них на протяжении 30-40 дней запрещается употреблять алкоголь, а также свести к минимуму мясные и жирные продукты в вашем рационе.Перед чисткой необходимо хорошо разогреть печень, чтобы уменьшить боль при спазмах, которые могут появиться в процессе очистки. Это поможет сделать печень более податливой, а саму процедуру — действительно эффективной. Необходимо прогревать печень непосредственно в день чистки, всю ночь после чистки и на следующий день. Сделать это просто с помощью обычной теплой грелки, которую необходимо подкладывать под правый бок.Очищение печени с помощью растительного масларастительное маслоОчень простой, но, тем не менее, эффективный метод очищения печени — рассасывание растительного масла. С утра натощак 1 ст. л. растительного масла активными движениями щек и языка рассасывайте до тех пор, пока оно не станет совсем жидким или не приобретет молочный оттенок. Приблизительное время процедуры — 20-25 минут. После нее необходимо прополоскать рот подкисленным раствором, но не проглатывать его.Очищение печени с помощью оливкового масла и сока лимоналимоныВам необходимо подогреть 300 гр. оливкового масла и подготовить 300 мл. сока лимона. Лечь на кровать, под правый бок, в область печени подложить теплую грелку. Выпить сначала 3 ст. л. масла, а затем 1 ст. л. сока. Повторять прием масла и сока в такой последовательности каждые 15 минут, пока масло не закончится. Запить его оставшимся соком и лечь спать с грелкой под правым боком.С утра вы почувствуете слабительный эффект. Это правильная реакция организма и по ней вы можете судить о том, что процедура прошла успешно. Для большего эффекта сделайте клизму, когда послабление закончится. Весь день можете пить настои из крапивы, шиповника, календулы, бессмертника, шалфея. Подобную процедуру по очищению вы можете повторять 5-6 раз с интервалом в 10 дней.Очищение печени с помощью овса и шиповникашиповникОдин стакан зерен овса хорошо промыть и поместить в удобную кастрюлю, добавить 3 ст. л. листьев брусники, 2 ст. л. листьев березы, залить 4 л воды и настаивать сутки. В другую емкость поместить плоды шиповника, залить 1 стаканом воды, довести до кипения, добавить 2 ст. л. спорыша и кипятить еще 15 минут. Дать остыть и настояться около часа, затем добавить настой овса. Перелить в удобную емкость, лучше всего в банку или бутылку, и поставить в холодильник.Выпивать жидкость за 30 минут до еды, подогрев ее предварительно. Длительность приема — 10 дней, порции измерять в таком объеме: 1 день — 50 мл, 2 день — 100 мл, а все остальные — по 150 мл. Повторить процедуру можно уже через 2-3 недели, а еще важно придерживаться если не строгой диеты, то режима питания и свести к минимуму употребление мяса и жирных продуктов.Напоследок полезный совет: не рекомендуется чистить печень беременным и кормящим женщинам, людям с сахарным диабетом, а также заболеваниями органов пищеварения и онкологическими заболеваниями ЖКТ и печени. Не следует проводить чистку печени за неделю до начала менструального цикла, а также во время него.