Основные причины появления вздутия живота

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Врач-терапевт Сара Джарвис рассказала, в каких случаях вздутие живота несет серьезную угрозу для жизни.По словам эксперта, нельзя исключать возможности диагностирования рака желудка, поэтому повторяющаяся проблема требует обращения к специалистам.Вздутие живота обычно не вызывает беспокойства, в тоже время состояние не всегда сводится к запорам, несовместимости продуктов или синдрому раздраженного кишечника. Важно обратить внимание на то, если проблема часто повторяется, предупреждает Сара Джарвис.В частности, рак желудка вызывает симптомы на ранних стадиях, такие как вздутие живота, несварение и ощущение полноты в верхней части живота. Как и онкологическое заболевание, связанное с поджелудочной железой, в продвинутой стадии добавляются дополнительные признаки, среди которых необъяснимая потеря веса, тошнота и боли в животе.В группе риска находятся люди, которые предпочитают в рационе копчености и другое обработанное мясо, хотя у небольшого числа пациентов рак желудка имеет отношение к генетике.