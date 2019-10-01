Основные причины появления вздутия живота
По словам эксперта, нельзя исключать возможности диагностирования рака желудка, поэтому повторяющаяся проблема требует обращения к специалистам.
Вздутие живота обычно не вызывает беспокойства, в тоже время состояние не всегда сводится к запорам, несовместимости продуктов или синдрому раздраженного кишечника. Важно обратить внимание на то, если проблема часто повторяется, предупреждает Сара Джарвис.
В частности, рак желудка вызывает симптомы на ранних стадиях, такие как вздутие живота, несварение и ощущение полноты в верхней части живота. Как и онкологическое заболевание, связанное с поджелудочной железой, в продвинутой стадии добавляются дополнительные признаки, среди которых необъяснимая потеря веса, тошнота и боли в животе.
В группе риска находятся люди, которые предпочитают в рационе копчености и другое обработанное мясо, хотя у небольшого числа пациентов рак желудка имеет отношение к генетике.
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Добавил kolonka в категорию Гастроэнтерология
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