Названы лучшие продукты, помогающие при повышенном давлении

Такую пищу рекомендуется употреблять при гипертонии.Учены порекомендовали обогатить рацион определенными продуктами, которые способны помочь организму поддерживать артериальное давление в норме. Доказано, что гипертония является причиной возникновения инфарктов и инсультов, поэтому для снижения риска появления этих патологий нужно поддерживать давление в норме.Сделать это можно с помощью продуктов питания, в которых есть витамины и микроэлементы, важные для укрепления стенок сосудов и разжижения крови. В первую очередь ученые порекомендовали употреблять в пищу молоко, йогурты, творог и кефир. В них содержится до 1000-1300 мг кальция, который не только укрепляет кости, но и стенки сосудов.Также ученые положительно отозвались о чесноке. Этот овощ обладает набором важных микроэлементов. На первом месте стоит аллицин, который способствует снижению кровяного давления. Выявлено, что давление снижается уже через 5 часов после употребления чеснока.Для профилактики гипертонии нужно употреблять травяной чай. Отличным средством против пониженного давления выступает чай каркаде из гибискуса. Он быстро и эффективно выводит лишнюю жидкость из организма. Также данный напиток богат витамином С, который укрепляет сосуды и положительно сказывается на иммунитете.Помимо этого, в рационе для профилактики высокого давления должны быть омега-3 жирные кислоты. Ученые порекомендовали обогатить пищу семенами льна, льняным маслом, рыбой и морепродуктами.