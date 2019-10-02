Трихологи рассказали, какая еда укрепляет волосы

Что содержит полезные вещества.Омега-3, витамины B2, Е и C относятся к самым полезным веществам для здоровья волос.Трихологи назвали продукты, которые содержат большое количество этих веществ и благоприятно воздействуют на волосы.По мнению ученых омега-3 жирные кислоты делают волосы блестящими и способствуют росту. Большое количество этих кислот содержится в морской рыбе и льняном масле.Для того чтобы сделать волосы шелковистыми и блестящими стоит налегать на продукты с высоким содержанием витамина B2 – молоко и абрикосы. Кроме того, абрикосы богаты бета-каротином, который перерабатывается организмом в витамин А, способствующий укреплению волос.Витамин Е является отличным антиоксидантом, который способен защищать клетки. Большое количество этого витамина содержится в орехах. Витамин C укрепляет иммунитет, а найти его можно в капусте.Трихологи отмечают, что благоприятно на состоянии волос сказывается употребление продуктов с высоким содержанием цинка – чечевицы, бобовых, кураги. Цинк участвует в образовании кератина и его недостаток приводит к поредению волос, а также к ломкости ногтей.Также эксперты советуют обратить внимание на продукты с высоким содержанием марганца и железа. К таким относятся мясо, орехи, листовые овощи.