Стоматологи рассказали, стоит ли удалять зубы мудрости

Зачем они нужны.Всем известно, что у человека могут образоваться зубы мудрости. Они обычно появляются во взрослом возрасте. Болезненные прорезывания часто оборачиваются удалением. Но зачем вообще нужны зубы мудрости и нужно ли удалять их.Что такое зубы мудростиЧасто зубы мудрости считают коренными, но это не совсем так. У всех зубов есть корни, независимо от того, что это — резцы, клыки или жевательная группа. Зубы мудрости правильнее называть молярами или жевательными, так как они образуются только в постоянном прикусе. У детей в молочном прикусе их быть не может.Почему они так называются? Дело в том, что зубы мудрости обычно появляются в зрелом возрасте, когда можно уже говорить о приобретенной мудрости человека. Все зубы заложены природой, поэтому сначала прорезываются 20 молочных зубов, затем врастают 28 постоянных зубов. Оставшихся четыре зубы модности могут вырасти в любой момент, причём у кого-то это на самом деле четыре, а у кого-то — два или три. Не обязательно они вырастут в один момент, а могут вообще не прорезаться.Зачем нужны зубы мудростиКогда-то эти зубы были нужны для пережевывания грубой еды — листьев, кореньев, мяса и орехов, которые не подвергали термической обработки. Со временем необходимость в них отпала. Ведь люди готовят более мягкую пищу, пользуются приборами, чтобы не нужно было жевать крупные куски еды.Считается, в ходе эволюции у некоторых людей образовался ген, который приводит к прорезыванию всего 28 зубов. Причем особенность передается по наследству. Иными словами, зубов мудрости у таких людей не вырастает, так как в них нет необходимости.Непрорезавшиеся зубы мудрости можно увидеть с помощью рентгена. Причем порой они могут принести больше проблем, если не врастают, а остаются внутри челюсти.Зачем удалять зубы мудростиРазмер челюстей в процессе эволюции стал меньше. Поэтому зубы мудрости часто приносят дискомфорт, болезненность. Им просто нет места. Большинство проблем с ними связано как раз в нехваткой места в том месте, где они должны прорезаться. Именно поэтому их лучше удалить, чтобы они не мешали.Бывают и другие проблемы с зубами мудрости:Формирование кривых зубов;Скученной зубов;Растут вбок;Образуется кариес, зубы быстрее рушатся;Боль в челюсти;Кисты или опухоли под деснами.Стоматологи говорят, что удаление необходимо, если возникает или прогрессирует хотя бы одна из вышеназванных проблем. Поэтому важно при обнаружении зубов мудрости обратиться к специалисту.