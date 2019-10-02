Врачи сообщили, какие ягоды нельзя замораживать

Что не стоит заготавливать на зиму.Специалисты рассказали, какие продукты нельзя замораживать на зиму.Далеко не все продукты можно хранить замороженными в холодильнике. Какие же продукты нельзя замораживать?ЯйцаЯичная скорлупа прекрасно сохраняет содержимое от внешнего воздействия, но не от перепада температур. В результате замораживания скорлупа может треснуть и дать вход вовнутрь вредным бактериям. Также яйцо теряет свою структуру и вкус.МолочкаИз молочки нежелательно замораживать йогурты, кефир, сметану, различные мягкие сыры, например, творог или сливочный сыр. Его нежная воздушная консистенция после размораживания потеряется.Майонез и другие соусыСоусы на основе крахмала, муки и яиц после размораживания, как правило, расслаиваются на составные части, меняют свою структуру и будут непригодными к употреблению в пищу, да и попросту невкусными.Овощи с высоким содержанием влагиБольшое количество воды, содержащейся в некоторых овощах, приводит к тому, что после размораживания она вытекает из таких продуктов, лишая их прежней консистенции, витаминов, вкуса и приятного внешнего вида. Например, огурцы, помидоры, латук, салат, редиска, редька, картошка, капуста, а также лук и чеснок.Сочные ягодыВодянистые, переспевшие, подбитые, мягкие – вот какие ягоды нельзя замораживать. Из этих соображений не рекомендуется морозить клубнику, малину, арбузы, поскольку высокий процент влаги, содержащийся в них, при размораживании делает их совсем непривлекательными, бесформенными, кашеобразными, без вкуса и даже без запаха.КонсервыКонсервация по правилам хранения не предусматривает температуру заморозки. Замерзая, жидкость в жестянке расширяется и может разорвать банку. Такой продукт следует держать в прохладной кладовке.