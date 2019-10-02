Медики назвали еду, провоцирующую сахарный диабет второго типа

Чем вреден фастфуд.О том, что гамбургеры, пицца, картофель фри и другие блюда, которые предлагаются в ресторанах быстрого питания, вредны для здоровья, знают практически все, однако о том, что фастфуд провоцирует деменцию, стало известно совсем недавно. Соответствующее исследование проведено сотрудниками Австралийского национального университета.В ходе научной работы ученые проанализировали данные, полученные в ходе 200 международных исследований. Оказалось, что чем хуже питается человек и чем меньше он занимается спортом, тем выше у него риски развития деменции и других когнитивных нарушений. Фаст-фуд не просто способствует набору лишней массы, он провоцирует сахарный диабет второго типа. Это хронического метаболическое заболевание, которое, как было доказано ранее, нарушает работу головного мозга.Новое исследование демонстрирует, что между неправильным питанием и нарушениями когнитивных возможностей существует взаимосвязь. Даже если у человека нет признаков развития диабета, риск развития деменции возрастает. Как показало исследование, потеря нервных клеток начинается намного раньше, чем фиксируется увеличение уровня глюкозы в крови. При этом ущерб обычно необратим после того, как человек достигает среднего возраста.Авторы исследования призывают людей правильно питаться и следить за своей формой. Делать это нужно с самого раннего возраста, тогда есть шанс избежать деменции. Ученые рекомендуют исключить из рациона либо ограничить потребление таких продуктов, как сахар, колбасы, маргарин, сыр, сладости, выпечка, чипсы, картофель фри, гамбургеры и любой другой фаст-фуд.