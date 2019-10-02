Дерматологи подсказали, как лечить грибковую инфекцию в домашних условиях

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Грибковая инфекция боится кислот, которых достаточно в уксусе.В современном мире люди живут в постоянном движении, и многие даже и не догадываются о своих болячках. Так, почти 20% населения являются носителями грибка, но не идут к врачу из-за неосведомлённости либо же страха. Однако инфекция существовала всегда, а современные способы лечения нет. Люди, ещё до изобретения лекарственных препаратов как-то боролись с инфекцией, это происходило благодаря народной медицине.На самом деле панацея против грибка весьма логична, грибок боится кислот. А самый доступный для употребления продукт, содержащий достаточное количество кислот и не вредящий организму, это уксус.Этот способ может как избавить от уже существующего грибка, так и являться средством профилактики для особо аккуратных людей. Способ применения уксуса в лечебных средствах весьма прост. Необходимо разбавить уксус водой и обработать поражённые участки кожи, важно чтобы на поражённой части не было затверделой кожи, от неё можно избавиться при помощи ванночки для ног. При полной обработке поражённых участков, уксус достигает инфекции и сжигает все грибковые споры.Таким образом народная медицина может помочь как профилактикой, так и на иных стадиях заболевания, однако не стоит забывать, что данные средства не дают 100% гарантии и для большей эффективности необходимо проконсультироваться с врачом.