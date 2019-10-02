Врачи рассказали, как рис влияет на давление

Многие люди после 40 лет часто страдают гипертонией.Они мучаются частыми головными болями в результате высокого кровяного давления. Все время пить лекарства — не выход, ведь так можно «посадить» свою печень и нанести непоправимый вред организму. Медики рассказали, как снизить артериальное давление с помощью популярного злака.Эксперты в сфере питания разработали специальную рисовую диету для гипертоников. Больным рекомендуют устраивать два разгрузочных «злаковых» дня в неделю. Для борьбы с гипертонией промывают стакан сухого риса, заливают на ночь водой, а утром варят без соли. Затем делят порцию на восемь частей и употребляют в течение суток через равные промежутки времени.Рис снижает артериальное давление без медикаментов, поскольку содержит много калия. Микроэлемент поддерживает сердце и улучшает состояние гипертоников. Рис легко усваивается организмом и в отличие от таблеток не подрывает здоровье.Напомним, в первую очередь аптечные лекарства вредят печени. Чтобы этого не происходило, рекомендуется заменять таблетки на рис. Злак выступает профилактическим средством и натуральным лекарством. Если регулярно устраивать рисовые разгрузочные рисовые дни, то риск гипертонии снижается в два-три раза.При стабильно высоком давлении рекомендуется посещать терапевта. Гипертония опасна, так как увеличивает вероятность инсультов и приводит к преждевременной смерти. Поэтому пренебрегать наставлениями врача не стоит.