Эксперты подсказали, как выбрать самый полезный для здоровья кефир

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Качественный напиток должен иметь характерный кисломолочный вкус и запах.Эксперты рассказали о нескольких принципах, позволяющих выбрать самый полезный и правильный кефир.Кефир является одним из самых полезных продуктов в мире. В нем содержатся бифидо- и лактобактерии, которые необходимы организму. Чем больше человек потребляет кисломолочных продуктов, тем лучше состояние кишечной микрофлоры.В кефире присутствует только два компонента — молоко и закваска на кефирных грибках. При покупке важно обратить внимание на то, чтобы молоко было цельным, в крайнем случае допустимо нормализованное молоко, но не восстановленное из порошка, советуют эксперты.Следует учитывать, что в напитке, жирность которого составляет менее одного процента нет витаминов, поскольку он приготовлен из обезжиренного молока. Даже в случае диеты стоит выбирать кефир жирностью не менее одного процента.Качественный напиток должен иметь характерный кисломолочный вкус и запах. Если же вкус прогорклый или прокисший, значит, этот кефир залежался на прилавке, существует риск отравления.