Названы продукты для устранения дефицита витамина С

В преддверии сезона простуд рекомендуется увеличить употребление витаминных продуктов, в частности, цитрусовых, которые богаты витамином С.Но, если вы не любите апельсины или лимоны, либо на них не хватает средств, стоит знать, что в сезонных ягодах и квашенной капусте витаминов, и С в том числе, куда больше.Витамин С является главным защитником иммунной системы в сезон холодов и простуд. И большинство украинцев традиционно ассоциируют его с цитрусовыми плодами, а при болезнях – поглощают чаи с лимоном, апельсины или мандарины. Да и современные витамины-аскорбинки все чаще выпускают со вкусом цитрусовых. Но специалисты говорят: это не более, чем стереотип.«Конечно, в цитрусовых много витаминов и не только витамина С. Особенно в свежих, недавно сорванных с дерева. Но, увы, в сентябре мы зачастую едим еще прошлогодний урожай, да и количество витамина С в них переоценено. Потому, если ежедневное употребление цитрусовых бьет по вашему карману, стоит знать, что, к примеру, в болгарском перце или квашенной капусте «аскорбинки» намного больше. Последняя вообще является рекордсменом по ее содержанию, потому добавив к обеду или ужину всего несколько ложек капусты, вы обеспечите свой организм защитой», — заверила специалист.Помимо этого, очень богата витамином С черная смородина – ее сезон давно позади, но многие хозяйки, особенно дачницы, морозят ее на зиму для компотов. В прокипяченном виде часть витаминов теряется, потому специалисты рекомендуют делать свежие перетертые морсы или просто взбивать замороженные ягоды с йогуртом.