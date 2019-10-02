Вместо кофе: названы напитки, помогающие взбодриться на весь день

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Пасмурная, дождливая и переменчивая осенняя погода мешает настроиться на рабочий лад и заставить себя ранним утром встать с кровати. Справиться с этим помогут напитки с пряностями и лечебные травы.Переменчивая температура воздуха, скачки атмосферного давления и высокая влажность могут стать причиной спазмов сосудов и головных болей, а также сонливости и раздраженности.Часто в такую погоду люди чувствуют тахикардию, возникает ощущение нехватки кислорода и даже одышка. Чтобы этого избежать эксперты рекомендуют пить по утрам, а потом еще и несколько раз в течение дня липовый чай. Этот напиток прекрасно справляется с гипоксией.«Осенью большинству из нас сложно заставить себя встать с кровати, даже после продолжительного сна мы чувствует себя не отдохнувшими, а снять с себя одеяло становится едва ли не подвигом. В домах еще не топят, потому, естественно, по дороге на кухню или в душ многие испытывают чувство зябкости и постоянно дрожат. Рекомендуется в таком случае заменить традиционные утренние напитки пряным согревающим и бодрящим чаем. Просто добавьте к щепотке черного традиционного чая ложку натертого имбиря, по щепотке кардамона, мускатного ореха, тимьяна (на термос или на чайничек). Дайте напитку хорошо настояться и пейте теплым», — отметила врач.При склонности к мигреням или если вы уже проснулись с «тяжелой головой», заварите чай из натуральных трав, действующие компоненты которых расширяют сосуды. Это могут быть отвары из мяты, мелиссы, душицы, но еще действеннее – чай с добавлением сушеной гвоздики.Если же нужно быстро прийти в себя, а головная боль буквально сводит с ума, можно выпить один из современных спазмолитиков, но не превышайте рекомендованную дозу, предостерегает специалист.