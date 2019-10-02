Почему нужно есть мясо в осенний период: ответ врачей

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Осенью из-за похолодания и дождей вырастает риск заболеть.В воздухе активизируются микробы, которые вызывают воспаление. Чтобы защититься от простуды надо есть говядину, так как она содержит белки, железо, цинк и селен, которые помогают организму справиться с болезнями.Мясо рогатого скота полезно употреблять с квашеной капустой, потому что растение богато витамином C. Аскорбиновая кислота с луком или чесноком укрепляют иммунитет. Осенью из-за дефицита витаминов защитные функции организма ослабевают. Да ещё и бактерии проявляют агрессию, цепляясь к каждому встречному. Поэтому организм нуждается во внешней поддержке, почему и рекомендуется говядина с капустой. Иммунитет укрепляется благодаря продуктам питания, и тогда простуда не свалит с ног. Человек спасается от болезни и не испытывает недомогания.Говядина с квашеной капустой и луком выступают профилактическим средством от болезни. Однако это не означает, что при приёме мяса с растением допускается бегать босиком по лужам под дождём. Если не придерживаться правил предосторожности, то говядина не спасёт от простуды. В холодную пору года стоит избегать мест массового скопления людей, поскольку бактерии передаются от одного человека к другому со скоростью шаровой молнии.Осенью врачи советуют одеваться потеплее, особенно в ветреную и пасмурную погоду. В рацион стоит включить овощи и фрукты. Пользу окажут яблоки и ягоды из-за высокого содержания витамин. При недомогании дольше четырёх дней рекомендуется обратиться к доктору. Укрепляют иммунитет и грибы. Подойдут грузди и лисички. Однако с грибами лучше держать ухо востро, поскольку они тяжелы для желудка.