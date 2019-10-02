Пять доступных продуктов, снижающих высокое давление

Если ваше артериальное давление выше, чем хотелось бы или вы просто хотите поддерживать здоровье на нужном уровне, врачи рекомендуют включать в рацион простые и полезные продукты.Фасоль и бобыБобовые богаты клетчаткой, магнием и калием, а все эти вещества помогают поддерживать оптимальный уровень давления. Если каждый день вы едите фасоль, горошек или чечевицу, то сможете снизить показатели на 3?5 пунктов. Добавляйте бобовые в супы, рагу, салаты и роллы.БананыОтличный источник калия. Даже если вы не ограничиваете себя в соли, бананы вполне способы свести к минимуму ее вредное воздействие. Взрослым нужно 4.7 г калия ежедневно, один банан содержит примерно 12% от рекомендованной нормы. Утром добавьте банан в кашу или нарежьте его кружочкам и заморозьте — получится вкуснейший десерт.Натуральный йогуртУ тех, кто ежедневно включает в рацион одну порцию молочных продуктов, на 11% снижает риск развития гипертонии — по сравнению с теми, кто лишь время от времени ест йогурт. Начните день с порции каши на молоке, нежирного йогурта с фруктами или приготовьте смузи.КакаоПродукты, содержащие натуральный порошок какао, могут снижать давление, поскольку флавоноиды улучшают состояние сосудов. В Гарварде изучали свойства горького шоколада и тоже пришли к выводу, что он полезен людям с повышенным давлением. Шоколад — продукт калорийный, так что ограничьтесь порцией в 20 г или одной столовой ложкой какао.Картофель в мундиреКартофель в мундире — не слишком изысканное блюдо, но на самом деле он богат калием и магнием, которые нормализуют давление. Кроме того, в картофелине среднего размера всего 150?160 ккал. Запекайте или отваривайте неочищенный картофель и ешьте, полив сметаной или натуральным йогуртом — двойная польза для организма.