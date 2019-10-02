Врачи рассказали о полезных свойствах йогурта

Йогурты необходимо употреблять два раза в день.Ученые из Школы медицины в США определили, что употребление йогурта поможет преодолеть симптомы депрессии. Пробиотики воздействуют на те участки мозга, которые связаны с болью и эмоциями, снижая их активность.Содержащиеся в этих молочных продуктах вещества поднимают настроение. Ученые говорят, что пробиотики меняют картину мира, воспринимаемую человеком: она ставится более яркой и радостной.Полезные свойства йогурта1. Биологически активные бактерии помогают восстановить микрофлору кишечника, улучшают пищеварение.2. Йогурт богат кальцием, который обеспечивает нам здоровые кости, ногти, зубы и волосы, а также крепкие нервы и здоровый сон.3. Уксусная и молочная кислоты, которые образуются после того, как йогурт попадает в ЖКТ, уничтожают гнилостные бактерии, которые живут в толстом кишечнике. Потому йогурт помогает улучшить иммунитет и замедляет процесс старения.4. Йогурты отлично вписываются в любую диету благодаря низкому содержанию жиров.5. Ежедневное включение в рацион йогурта способствует выведению шлаков и токсинов из организма.