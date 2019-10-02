Врачи перечислили специи, укрепляющие иммунитет

Эти специи могут спасти от сезонных заболеваний.Медики назвали специи, которые в осенне-зимний период могут защитить организм от сезонных заболеваний таких как — простуда.Медики выделили несколько специй, которые способны снизить риск вирусных заболеваний в осенний период.На первом месте имбирь. Он обладает колоссальным количеством полезных свойств. Среди таковых противовоспалительные, противомикробные, противопростудные свойства. Имбирь способен облегчить заложенность носа и значительно укрепить иммунитет. Употреблять можно путем добавления в чай или в блюда в процессе приготовления.Далее куркума. Начальные этапы простуды легко даются куркуме, ведь она активирует иммунные клетки. Чтобы достичь максимального эффекта, рекомендуется добавлять в теплое молоко и пить перед сном.Ежедневное употребление розмарина является профилактикой простуды, ведь это природный антиоксидант. В день достаточно 5 граммов специи. Важно употреблять свежей, так как термическая обработка убивает ее полезные свойства.Также чеснок заслужил звание природного антибиотика. Употреблять в сыром виде.Настоящим центром полезных витаминов и элементов, которые помогают организму, является также перец чили.