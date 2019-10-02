Вино или пиво: диетологи рассказали, что меньше вредит организму

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Какой алкоголь можно пить.Диетологи, после большого количества проведенных исследований, наконец назвали самый полезный алкогольный напиток, который не нанесет вреда организму.Ранее ученые были уверены, что самым полезным алкогольным напитком является вино. Однако, недавние исследования разделили ученых на два лагеря и теперь часть специалистов уверена, что полезным является пиво.Практически все исследования влияния вина на сводятся к исследования ресвератрола. Это вещество группы фитоалексинов формируется естественным образом в некоторых растениях, в том числе в чернике и винограде, для защиты от паразитов. Как оказалось, употребление ресвератрола является полезным для организма. Он может снижать уровень сахара в крови, препятствовать развитию больных клеток и бороться с воспалениями.К сожалению, полезный компонент содержится не во всех видах вина, а только в красном. Повышенное содержание ресвератрола обнаружили в сортах Кишмиш АЗОС, Чарли, Агат Донской, Томпсон, Каберне Совиньон, Саперави, танат и других.Из всех вин, красное вино считается самым полезным.В то же время исследования показали, что в качественном крафтовой пиве больше растительных соединений, дрожжей, бактерий, витаминов, минералов и других компонентов, которые могут быть полезными для организма.Ученые отмечают, что темное живое пиво снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и появлению тромбов.Недостатками этого напитка являются высокая калорийность.В то же время, ученые до сих пор не могут определиться, какой же из этих напитков является самым полезным. Единственное в чем они сошлись это то