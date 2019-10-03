Врачи выяснили, сколько часов в день можно носить наушники

Важно проверять слух раз в годБеспроводные и проводные наушники рекомендуется использовать не более двух-трех часов в день. При этом уровень громкости не должен достигать критической отметки в 80 децибел.Критичным уровнем воздействия считается 80 децибелов и длительное воздействие звука на слух. Важно соблюдать гигиену слуха: использовать наушники не более двух-трех часов в день; прослушивать музыку или вести диалог на «комфортной громкости».Кроме того, эксперты советуют реже находиться в шумных местах, чтобы избежать длительного воздействия громких звуков на органы слуха, а также использовать индивидуальные средства защиты.