Медики напомнили, какой повседневный овощ защищает от простуды
Капуста относится к разряду доступных по бюджету здоровых продуктов питания.
Ее обязательно стоит добавить к привычному рациону, поскольку она обладает рядом ценных свойств:
В состав овоща входят антиоксиданты, которые выводят из организма токсины, шлаки и прочие вредные вещества.
Прекрасно влияет на работу органов желудочно-кишечного тракта.
Если вам не нравится состояние и внешний вид кожи, то начинайте свой день со стакана свежевыжатого капустного сока.
Зимой стоит баловать себя квашеной капустой, поскольку она укрепляет иммунную систему, защищая от простудных заболеваний.
Способствует улучшению состояния волос, а также препятствует их преждевременному старению.
Позволяет на долгие годы сохранить хорошее зрение.
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