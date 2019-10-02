Медики напомнили, какой повседневный овощ защищает от простуды

В чем польза капусты.Капуста относится к разряду доступных по бюджету здоровых продуктов питания.Ее обязательно стоит добавить к привычному рациону, поскольку она обладает рядом ценных свойств:В состав овоща входят антиоксиданты, которые выводят из организма токсины, шлаки и прочие вредные вещества.Прекрасно влияет на работу органов желудочно-кишечного тракта.Если вам не нравится состояние и внешний вид кожи, то начинайте свой день со стакана свежевыжатого капустного сока.Зимой стоит баловать себя квашеной капустой, поскольку она укрепляет иммунную систему, защищая от простудных заболеваний.Способствует улучшению состояния волос, а также препятствует их преждевременному старению.Позволяет на долгие годы сохранить хорошее зрение.