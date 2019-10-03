Медики опровергли миф о связи красного мяса и рака

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Взаимосвязи между болезнями и употреблением мяса нет.Четыре метаанализа, в которых были собраны данные по шести миллионам человек, не подтвердили связи между приемом в пищу красного и переработанного мяса и смертностью от всех причин, а также риском образования раковых опухолей.Четыре года назад специалисты из Международного агентства по борьбе с раком провели масштабное исследование, которое показало, что порция в 50 граммов переработанного мяса ежедневно на 18 процентов повышает риск развития рака прямой кишки. Также была обнаружена взаимосвязь между потреблением переработанного мяса и уровнем заболеваемости другими видами рака.На основании этого исследования, проведенного в 10 странах, переработанное мясо было причислено к группе подтвержденных канцерогенов. Тогда же онкологи отнесли красное мясо к возможным канцерогенам. Однако множество других исследований никакой корреляции между потреблением мяса и раковыми заболеваниями не находили.Чтобы определиться в вопросе вреда мяса для человека и его канцерогенности, ученые из восьми стран создали исследовательский консорциум NutriRECS. Исследователи проанализировали массив статей о влиянии красного и переработанного мяса.Статьи были взяты из четырех различных библиографических баз данных начиная с момента появления этих баз и до июля 2018 года включительно. К переработанному мясу ученые отнесли копченое, соленое и сушеное мясо, а также продукты из мяса с добавлением консервантов и сроком хранения не менее полугода. Во время анализа ученые не обнаружили статистически значимой корреляции между потреблением мяса и развитием раковых, сердечно-сосудистых и других заболеваний.Полный или частичный отказ от этих разновидностей мяса может незначительно (на считаные доли процента) снижать риск появления опухолей. Основываясь на результатах метаанализа, исследователи рекомендовали всем потреблять красное и переработанное мясо, если это не противоречит их этическим воззрениям.Авторы работы, однако, отмечают, что поведение испытуемых могло повлиять на результаты. Ученые не исключают вероятности того, что люди могли говорить ученым неправду о своей диете из-за желания дать социально приемлемые ответы или же попросту забыв о каких-то подробностях.Кстати, очень скоро отметки о сроке годности на упаковках с мясными продуктами могут заменить сенсорные пластыри, которые светятся в присутствии бактерий. А производство искусственного мяса способно ухудшить экологическую ситуацию, признали специалисты.