Онкологи сообщили, как отличить рак желудка от гастрита

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Симптомы недугов.Итальянские специалисты рассказали о схожести симптомов при раке желудка, гастрите и язве. Отличить онкологическое заболевание от других болезней помогают дополнительные проявления недуга.По данным медиков, на раннем этапе рака желудка яркие очевидные симптомы заболевания могут отсутствовать, об этом пишет ряд источников. Специалисты утверждают, что в зону риска развития рака желудка входят в первую очередь мужчины, достигшие возраста 55 лет, а также люди, в рационе которых много соленой и копченой пищи.Если была проведена операция на желудке, это также увеличивает шансы заболеть раком.По словам экспертов, на развитие онкологического процесса могут указывать симптомы, многие из которых кажутся безобидными. В частности, если частыми становятся такие явления, как метеоризм после еды, боли в животе, изжога, тошнота и рвота, потеря аппетита, диарея, запоры, повышенная слабость и усталость, затруднительное глотание пищи, кровь в рвотных массах и стуле, нужно обязательно обратиться к врачу и рассказать об этом, пройти обследование.При язве человек может замечать подобные симптомы, но в меньшем количестве и не часто проявляющиеся, отметили специалисты.Что касается гастрита, об этом желудочном недуге могут говорить такие изменения, как участившаяся отрыжка, дискомфорт и боль в левой верхней части живота.