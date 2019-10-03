Врачи рассказали, какие болезни могут вызвать поцелуи

Речь идет об инфекцияхО том, что во время поцелуя возможен обмен вредными бактериями известно давно. Но ученые заявляют, что привычка целоваться может обернуться более серьезными проблемами. Речь идет об инфекциях.Одним из таких серьезных заболеваний является вирус герпеса. Обычная простуда, которая выскакивает на губах, способна поразить слизистую рта. А в отдельных случаях герпесные высыпания возникают и на гениталиях. Инфекционисты утверждают, что игнорировать появление болезни нельзя, и при первых симптомах нужно обратиться к врачу. Даже безобидная, на первый взгляд простуда может привести к летальному исходу.Еще один неприятный вирус, чаще всего передающийся через поцелуй – инфекционный мононуклеоз. Симптомы очень схожи с ангиной. Как правило, это увеличенные лимфоузлы, лихорадка, воспаленные миндалины. Но, оказывается, эти же признаки возникают при вирусе Эпштейна-Барра. Попадая в кровь человека, вирус остается в организме навсегда, в независимости от своевременного и правильного лечения. Любое недомогание вновь провоцирует обострение болезни.Но самым опасным вирусом ученые считают цитомегаловирусную инфекцию. Она передается через слюну. Специалисты из Америки заявляют, что данный вирус имеют более 40% населения земли. Наиболее опасным это заболевание является для новорожденных, беременных и людей с иммунодефицитом. Симптомы схожи с обычным простудным заболеванием. Но по итогам исследования, проведенным учеными из Китая, стало понятно, что все гораздо серьезней.Оказывается, этот вирус поражает и разрушает клетки кровеносных сосудов. Последствия приводят к различным заболеваниям. Например, атеросклероз или повышенное артериальное давление. Вакцина до сих пор не выведена.Кроме этого, из-за поцелуев возможно появление гастритов, кариеса, менингиты и многие другие болезни.