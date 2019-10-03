Медики рассказали, что указывает на риск рака груди

Кто в зоне риска.Рак молочной железы на I стадии излечим у 95% женщин.Врачи назвали симптомы, когда необходимо обратиться к онкологу.Так, наибольшему риску подвергаются люди, в роду которых были женщины, которые столкнулись с онкологией, а также женщины старше 55 лет.В зону высокого риска заболеть раком также попадают девушки, у которых была ранняя менструация (до 12-13 лет) и женщины с поздней менопаузой (после 55 лет).Еще одним тревожным признаком являются уплотнения и узлы в молочной железе. Специалисты рекомендуют регулярно проходить обследования на предмет обнаружения подобных новообразований. Наиболее информативным периодом в этом плане считается середина цикла.Кроме того, необходимо показаться врачу в случае покраснения, воспаления, изменения цвета кожи груди или выделения из нее.С целью раннего выявления этого серьезного заболевания медики настоятельно рекомендуют регулярно проводить осмотры соответствующих обследований, ультразвуковых исследований, маммографии.