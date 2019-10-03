Медики подсказали, как снять головную боль без лекарств

Мы привыкли, едва начинает колотит в висках или сдавливать затылок, хвататься за анальгетики.Хотя известно же, что эти лекарства имеют массу побочных эффектов — и на желудок плохо влияют, и печенью с трудом выводятся, и почки перегружают.Хорошо, если голова — ваше сильное место и пилюли глотаете не чаще чем раз в полгода. А если голова трещит чуть ли не каждый день? Причины чаще всего либо сосудистые, либо это боли напряжения — от стрессов и вынужденной позы за рабочим столом или рулем авто. Как справиться с головной болью без таблеток? Вот что советуют специалисты:МассажНаучно доказано, что если человек часто страдает от головных болей и при этом хотя бы 2-3 раза в неделю выделяет немного своего времени для массажа, то приступы у него будут как минимум в два раза реже и гораздо слабее. Массаж восстанавливает кровоснабжение и позволяет организму расслабиться – а это снимает спазмы — главную причину боли. К тому же массаж головы — это очень приятно. Делайте его плавными круговыми движениями — продвигаясь от затылка ко лбу. А био-точка, отвечающая за нормализацию давления, находится под затылочным бугром.РастяжкаБоли напряжения возникают из-за застоя крови в области воротниковой зоны и потому что мышцы затекают и «каменеют». Все просто! Разминаем шею, поднимая голову вверх, затем опуская вниз, затем вправо-влево и напоследок делаем головой круговые движения. Причем в конечной точке каждого движения делаем шеей потягивающее движение и фиксируем шею и голову в таком положении секунд на 10. Потом пять секунд отдыха и приступаем к следующему движению.Теплое — холодноеЕсли боль пульсирующая, то можно приложить лед или мокрое полотенце к вискам – здесь проходят важные артерии, которые снабжает кровью кору головного мозга. Небольшое снижение температуры позволяет быстро заглушить головную боль, сообщает CNN Health. Напротив, если боль является давящей – то следует положить что-то теплое на заднюю поверхность шеи – это создаст отток крови и понизит давление.Непринужденная атмосфераОчень часто мы не можем совладать с головной болью без лекарств просто потому, что не умеем расслабляться. Отсюда и постоянное перенапряжение. Выделите вашей бедной головушке «разгрузочные» минуты — хотя бы 20 минут после рабочего дня слушайте приятную фоновую музыку (лучше без слов, чтобы не концентрироваться на смысле песни и не начинать напевать), учитесь по йоговскому принципу контролировать дыхание (дышать животом, «сбивать» ритм дыхания — это помогает снять стресс). И самое главное — надо приучить себя на короткое время очищать голову от всех посторонних мыслей! По мнению ученых, за день мы усваиваем всего 5-7% нужной информации, все остальные мысли — пустые хлопоты. Делать самомассаж лучше сидя. На все точки нужно надавливать со средней силой по 1-1,5 минуты на каждую.Итак, если у вас болит:ЛОБПервая точка расположена над переносицей – посередине между бровями. Разверните большой палец ногтем вниз и подушечкой надавливайте. Далее найдите точку, расположенную по срединной линии лица на 1-1,5 см выше передней границы роста волос. Надавливайте на нее подушечкой большого пальца.Сверху осмотрите свою кисть с плотно сложенными пальцами. Между большим и указательным образуется мышечный бугор. В его центре и будет нужная нам точка. Сильно надавите на нее большим пальцем другой руки. Делайте массаж точек на обеих руках попеременно.ВИСКИНащупайте ямку на виске – это и будет особо почитаемая в китайском массаже «солнечная» точка. Массировать эти точки лучше одновременно средними пальцами. Следующая точка располагается на голове прямо за верхней точкой уха. Надавливайте на обе точки одновременно подушечкой среднего пальца.ЗАТЫЛОКСначала хорошенько разомните мышцы в районе шеи и плеч. Затем указательными пальцами легкими круговыми движениями помассируйте надбровные дуги от переносицы к центру. Найдите точку под затылочным бугром. Ее помассируйте чуть дольше – 2-2,5 минуты.