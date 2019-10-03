Названы факторы, ведущие к сердечному приступу у женщин

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По данным CNN, специалисты Британского фонда здоровья сердца (BHF) выделили те факторы риска, которые особенно сильно влияют на развитие сердечно-сосудистых болезней у женщин.Эксперты отмечают, что эти болезни часто пропускаются из-за плохой диагностики.Британские исследователи заявили, что в период с 2003 по 2013 год более восьми тысяч женщин умерли из-за последствий заболеваний сердца, которые не лечились должным образом. По словам ученых, женщины часто неправильно интерпретируют симптомы болезней сердца.У мужчин такие заболевания дают знать о себе болью в груди. Но у женщин данный симптом может отсутствовать. При этом могут проявляться тошнота, потливость, одышка, головокружение – симптомы, которые во многих случаях принимаются за признаки других нарушений, не связанных с сердцем.Ученые констатируют, что некоторые факторы риска заболеваний сердца могут быть для женщин более опасными, нежели для мужчин.«Курение, высокое кровяное давление и диабет связаны с более частой вероятностью возникновения сердечных приступов у женщин, чем у мужчин. При наличии в жизни женщин этих факторов риска им следует регулярно проходить обследования. В целом мы советуем всем женщинам время от времени обследовать свое сердце», — поделились британские медики.