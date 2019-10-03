Врачи выяснили, как хурма влияет на онкологию

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В составе хурмы присутствует вещества, способные справляться с вирусами, повышать иммунитет и даже противостоять раку.Цвета осени – желтый, оранжевый и красный. Ее часто называют рыжей. Не только потому, что осенью рыжеют листья. К осени поспевает множество плодов оранжевого цвета.Все они, без исключения, обладают исключительными лечебными свойствами. Целительные способности, как и цвет, плодам придает большое количество бета-каротина в составе. Это очень сильный природный антиоксидант, способный эффективно разрушать клеточную структуру свободных радикалов, что делает его отличным средством профилактики раковых опухолей. Витамина А в хурме больше чем в тыкве и сладком перце. Но это не единственное достоинство фрукта. Натрия, калия, марганца, кальция и железа в хурме больше, чем в яблоках. Она помогает поднять иммунитет и противостоять инфекциям и вирусам. Укрепляет стенки сосудов и способствует бесперебойной работе сердечно-сосудистой системы.Богатая пектинами, пищевыми волокнами и клетчаткой, нежная мякоть насыщает желудок легко усваиваемым белком, улучшая перистальтику и поддерживая биофлору кишечника. Калорийность хурмы невелика – всего 80 ккал. На 100 гр., это делает ее отличным диетическим продуктом.Врачи и диетологи настоятельно рекомендуют включать в осенний рацион хурму, при отсутствии противопоказаний. Кстати, вяжущие свойства хурме придает танин, присутствующий в плодах во время созревания. Полностью зрелая хурма теряет вяжущие свойства. А еще от вязкости можно избавиться, если фрукт заморозить.