Медики объяснили, чем вредны семена чиа

Научно доказано, что семена чиа способствуют потере лишнего веса.Однако стоит помнить, что далеко не всем они принесут пользу. Есть ряд случаев, в которых стоит отказаться от семян. О противопоказаниях.В первую очередь, употреблять семена чиа с осторожностью следует тем, у кого есть какие-то проблемы с работой желудочно-кишечного тракта. Этот продукт может вызвать повышенное газообразование и вздутие кишечника. Такой побочный эффект грозит не всем, но те, кто изначально склонен к подобным явлениям, должны употреблять семена чиа с осторожностью, или вовсе от них отказаться.Семена чиа могут вызвать аллергические реакции, выражающиеся также в нарушении пищеварения, кожных высыпаниях и проблемах дыхания. Особенно осторожными надо быть тем, у кого есть аллергия на кунжутное или горчичное семя. Это не значит, что необходимо полностью отказаться от употребления семян чиа! Просто необходимо начинать их употребление с маленких порций, чтобы проследить реакцию организма на включение их в рацион.У некоторых людей негативную реакцию могут вызвать именно полезные свойства чиа. Употребления семян способствует нормализации давления, уменьшает вязкость крови, препятствует образованию тромбов. Потому людям, страдающим пониженным давлением, особенно диастолическим, необходимо соблюдать осторожность. Не следует также применять семена чиа одновременно с препаратами, понижающими давление и разжижающими кровь. Однако, если эти препараты не очень сильные, то следует посоветоваться с врачом и проследить за реакцией организма — не исключено, что при употреблении семян чиа от медикаментозных средств можно будет отказаться, что даст дополнительную разгрузку организму.Однозначно от употребления семян чиа следует отказаться в остром периоде любого заболевания, особенно связанного с неполадками в желудочно-кишечном тракте. В такое время включение очень полезного продукта в рацион может спровоцировать лишь ухудшение состояния больного.Также не стоит экспериментировать женщинам, ждущим ребенка, и кормящим матерям — исследований с этой категорией потребителей еще не проводилось, а потому не стоит рисковать.В связи с тем что оболочка у семян довольно жесткая, не следует есть их и в период лечения зубов, при заболеваниях десен и слизистой оболочки рта.