Полезные запасы: как правильно выбрать лук и морковь на зиму

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Несмотря на то, что корнеплоды доступны круглогодично, украинцы предпочитают заранее закупать картофель, лук и морковь на зиму – это и правда, куда удобнее, чем постоянно следить за тем, не закончилось ли что-то и бежать в магазин.К тому же, цены сейчас явно ниже, чем будут зимой.Выбирая овощи и корнеплоды для длительного хранения, стоит учесть множество мелочей, чтобы потом ваш выбор вас не разочаровал. Так, репчатый лук , который покупается, как правило, большими партиями и про запас, нужно выбирать по внешнему виду и весу. Последний критерий для лука крайне важен, так как указывает на его качество. Луковица должна быть достаточно тяжелой, так как она имеет довольно плотную структуру. Если, «взвесив» на руке луковицу, вам она кажется чересчур легкой – от покупки лучше отказаться, так как внутри она может быть сухой или быть изъеденной паразитами или болезнями.«Прежде, чем сделать покупку, внимательно осмотрите шелуху – она должна быть блестящей, красивого цвета, а на ее поверхности — отсутствовать следы пятен, точек, а также механических повреждений или трещин. При этом поверхность репчатого лука должна быть сухой и твердой.Интересный факт — чем светлее лук, тем более острым он будет», — отметил специалист.При этом запах лука не должен быть едким, хотя и должен присутствовать. Слишком сильный запах говорит о том, что плод испорчен. Желательно, чтобы у луковиц было хотя бы несколько слоев шелухи – она защищает его от пересыхания и бактерий, если же шелухи мало – долго хранить лук не получиться.«При выборе моркови, важно обратить внимание на ее размеры. Больше всего витаминов содержат морковки весом около 140-160 грамм. Выбирать корнеплоды нужно ярко-оранжевого цвета — они указывают на большое количество витаминов, при этом бледные плоды менее полезны.Разумеется, хорошая морковь должны быть твердой на ощупь и не содержать никаких темных пятен или наростов (это признак болезни растения либо содержания нитратов). Эксперты уверяют, что самые сочные – толстые, недлинные, темно-оранжевые корнеплоды», — отметила врач.