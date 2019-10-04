Врачи рассказали, как гематоген может навредить здоровью

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Это средство имеет свои противопоказания.В Советском союзе гематоген можно было приобрести практически в каждой аптеке, а врачи считали батончик с бычьей кровью эффективным профилактическим средством при железодефиците.Эксперты в области медицины и здоровья назвали основные опасности, грозящие при употреблении данного продукта.Популярный в СССР и на постсоветском пространстве гематоген изобретён в Швейцарии, однако там он не имел большого спроса, поэтому производство свернули. На Западе десятилетиями врачи твердят об опасности батончика, но отечественные специалисты долгое время не соглашались с этим мнением, рекомендуя его пациентам с дефицитом железа и при ограниченном рационе. Недавно эксперты рассказали, почему гематоген может считаться опасным.В первую очередь отмечается, что во время забоя животных, кровь которых затем используется при производстве профилактического средства, в биологическую жидкость попадает большое количество кортизола. Это может отрицательно влиять на организм ребёнка, ухудшая память, снижая концентрацию внимания и провоцируя нервозность.Ещё одна опасность – попадание в кровь животных с кормом различных биодобавок, в составе которых могут быть и антибиотики. Кроме прочего, современный гематоген может стать причиной развития ожирения, так как производители часто делают правки классической рецептуры, добавляя больше сахара, мёда, патоки, что повышает калорийность батончика и снижает полезный эффект.