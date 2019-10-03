Ученые подтвердили взаимосвязь бессонницы и ожирения

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Отсутствие нормального сна приводит к набору веса.Исследователи кормили добровольцев калорийными блюдами, но не давали спать дольше 5 часов за ночь. Оказалось, что уровень удовлетворение от приема пищи у них снижался, а вес возрастал.Исследование ученых из Университета Пенсильвании показало, что всего 4 ночи плохого сна могут изменить процесс сохранения жира в организме и повысить риск ожирения. Исследователи утверждают, что это происходит из-за снижения уровня удовлетворения от получаемой пищи, которая кажется людям менее вкусной, если они не высыпаются. В ходе эксперимента его участники получали высококалорийные блюда, но спать им разрешалось не более 5 часов за ночь. В результате через некоторое время привычное удовлетворение от этих блюд резко снижалось, и когда-то любимая продукты более не казались вкусными.Также выяснилось, что прием пищи после недосыпа приводил к выработке более высокого уровня инсулина в организме и более быстрой очистке липидов или жиров из той самой пищи. А эти жиры переходили под кожу, что и вызывало прибавку лишнего веса. Причём исследование показало, что для активизации этого процесса достаточно всего 4 эпизодов недосыпа, а вовсе не какой-то хронической бессонницы в течение многих месяцев.Данное исследование предоставляет новые доказательства того, почему дефицит сна вреден для нашего здоровья и для талии. При этом врачи должны обязательно рассказывать своим пациентам о важности правильного сна, ведь угроза появления лишнего веса может быть гораздо большей мотивацией для ряда людей, чем даже на вероятность развития сердечно-сосудистых болезней.