Ученые выяснили, как жизнь у моря влияет на психику

Исследование провели в Великобритании.Люди, которые живут на морском побережье отличаются лучшим психическим здоровьем. Такой вывод сделали ученые из Университета Эксетер.Для исследования было привлечено около 26 000 респондентов. Ученые сравнивали информацию о здоровье людей с тем, насколько далеко они живут от побережья моря. Оказалось, что состояние психологического здоровья непосредственно связано с выходом к водоему. Результаты эксперимента касались даже самых бедных жителей городов.По словам доктора Джо Джаретта, результаты исследования могут сыграть важную роль в преодолении последствий финансового неравенства:«Наше исследование впервые показало, что малообеспеченные люди, которые живут близко к побережью, имеют меньше проблем с психическим здоровьем. Эта защищенная зона может сыграть важную роль в преодолении последствий неравенства между бедными и богатыми».Как известно, каждый шестой взрослый в Англии имеет психические проблемы, такие как тревога или депрессия. Среди бедных людей они особенно распространены.