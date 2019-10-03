Ученые выяснили, как жизнь у моря влияет на психику
Люди, которые живут на морском побережье отличаются лучшим психическим здоровьем. Такой вывод сделали ученые из Университета Эксетер.
Для исследования было привлечено около 26 000 респондентов. Ученые сравнивали информацию о здоровье людей с тем, насколько далеко они живут от побережья моря. Оказалось, что состояние психологического здоровья непосредственно связано с выходом к водоему. Результаты эксперимента касались даже самых бедных жителей городов.
По словам доктора Джо Джаретта, результаты исследования могут сыграть важную роль в преодолении последствий финансового неравенства:
«Наше исследование впервые показало, что малообеспеченные люди, которые живут близко к побережью, имеют меньше проблем с психическим здоровьем. Эта защищенная зона может сыграть важную роль в преодолении последствий неравенства между бедными и богатыми».
Как известно, каждый шестой взрослый в Англии имеет психические проблемы, такие как тревога или депрессия. Среди бедных людей они особенно распространены.
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