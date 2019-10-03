Фруктозу признали опасной для здоровья

Исследование провели специалисты из США.Оказалось, что фруктоза опасна для здоровья. Об этом сообщили эксперты американского Центра диабета Джослин в Бостоне.Тамошние исследователи выяснили, что «высокий уровень фруктозы в рационе подавляет способность печени сжигать жир».При этом они отметили, что глюкоза, в отличие от фруктозы, такого негативного эффекта не имеет.Ученые говорят, что, увы, «фруктоза провоцирует нашу печень накапливать жир». Дело в том, что «контрастирует с эффектом повышения в рационе уровня глюкозы, что дает возможность печени человека сжигать жир и помогает здоровому метаболизму».Американцы подчеркивают, что в еде «с высоким содержанием жира и фруктозы уровень фермента низкий, а митохондрии не функционируют должным образом».