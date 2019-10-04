Медики выяснили, что походка может «рассказать» о потенции мужчины

Первый тревожный симптом.Ученые из Японии, в результате масштабного исследования, обнаружили основной симптом, который указывает на то, что мужчина вскоре может лишится потенции. Однако, не стоит впадать в панику и закрываться в себе.Результаты экспертов из отделения урологии Школы медицины Университета Хиросаки на своих страницах опубликовал журнал The Journal of Sexual Medicine.Так по словам специалистов, если во время ходьбы вы начали семенить, знайте, что это тревожный знак. Значит, органы малого таза неправильно функционируют. И эту проблему не стоит запускать и нужно решить, как можно скорее.Отмечается, что исследователи наблюдали за походкой мужчин, у которых все в порядке с потенцией и за теми, кто имеет явные проблемы. Широкий размашистый шаг является одним из главных показателей мужского здоровья.Сопоставив все данные, эксперты установили, что у мужчин с коротким шагом на 40% выше риск импотенции, чем у широко шагающих мужчин.Для того, чтобы установить связь между нарушениями в потенции и походкой были отобраны 324 добровольца.Также эксперты подчеркивают, что такая проблема появляется не за день.