Онкологи подсказали, как защититься от рака кожи

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Эти советы помогут снизить риск.Онкология представляет собой довольно распространённую проблему в мире. Рак кожи может быть очень опасен. Но предотвратить его развитие вполне реально. Эти методы, которые мы перечислили в данной статье, точно помогут снизить риск заболевания.Солнцезащитный кремИспользование солнцезащитных средств для кожи позволят уберечься от рака. Защита SPF 30 — самый адекватный вариант для тех, кто заботится о здоровье своей кожи. Применять крем надо правильно. В том числе наносить не раз в день при прогулке на свежем воздухе, а с периодичностью 2-3 часа. Кроме того, обновлять средство надо после купания в воде на открытом воздухе. И помните, что Солнцезащитный крем нужен даже в пасмурную погоду. Ведь ультра фиолетовые лучи могут проникать даже сквозь тучи.Головной уборШляпа, кепка, косынка — выбирайте подходящий головной убор по душе и вперёд. Он поможет защитить лицо, нос и шею от прямых солнечных лучей. Наиболее эффективно, конечно, будет применение убора с широкими полями. При этом такой метод не отменяет необходимости наносить на крем от солнца.ТеньНахождение в тени позволит защититься от рака кожи. Наиболее эта мера касается полученного солнца, когда оно наиболее опасно для кожи. Около бассейна надо ставить зонтики, в парке находиться в тени деревьев.Закрытая одеждаЛетом в солнечную и пасмурную погоду надо по возможности носить закрытую одежду. Тонкие кофты и короткие юбки в жару, конечно, кажутся наиболее удобными, но не всегда безопасны такие наряды для кожи. Защита от рака подразумевает как можно меньшее нахождение под прямыми солнечными лучами, в чем может помочь именно закрытая одежда.Защита от солнцепекаПик солнца приходится на период с 11.00 до 16.00. В такое время лучше на улице не появляться в принципе. Если невозможно находиться в помещении, то лучше минимизировать время пребывания на солнце. Так можно защититься от рака кожи.ОчкиСолнцезащитные очки тоже крайне важны. Хотя напрямую они мало влияют именно на кожу. Но кожа вокруг глаз и сама сетчатка крайне чувствительны,тонкие и хрупкие. Именно поэтому надо защищаться от рака таким способом.Здоровое питаниеВ некоторых продуктах есть полезные вещества, способные придать коже здоровье, сияние и красоту. Полезными являются продукты с витаминами А, Е. Это семечки, орехи, морковь, тыква и так далее. Важно есть больше пищи с антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами и предотвращает рак кожи.