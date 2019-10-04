Как стирать вещи, чтобы уберечься от простуды

Чтобы не заболеть, нужно следовать правилам.Осенью повышаются шансы человека заболеть досадной простудой, которая причиняет дискомфорт.Чтобы не выйти из строя, следуйте этим простым 4 правилам:Избегайте тактильного контакта. Бактерии могут передаваться не только воздушно-капельным путем, но и посредством рукопожатия или другого прикосновения. Как только есть возможность, старайтесь хорошенько отмывать руки с мылом.Следите за тем, чтобы нос не мерз. Важно не только заботиться о том, чтобы ноги были в тепле, но и нос: обзаведитесь хорошим шарфом, куда в случае необходимости вы будете его “прятать”.Вещи стоит стирать только в горячей воде, чтобы наверняка избавиться от болезнетворных микроорганизмов.Ешьте поменьше вредной пищи – сладостей, фастфуда. Уделяйте внимание овощам и фруктам, поскольку они являются источниками витаминов.