Эти привычки помогут избежать болезней сердца

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Каковы рекомендации кардиолога.За здоровьем сердечно-сосудистой системы необходимо следить, поскольку это является гарантом долгой жизни.Кардиолог дает 7 рекомендаций:Держать на контроле вопрос давления. С наступлением зрелого возраста измерять показатели давления стоит регулярно, чтобы избежать появления гипертонии.Заниматься спортом. Даже не особенно интенсивные занятия позволяют сердцу оставаться в форме. Главное – регулярность.Натуральные источники витаминов. Старайтесь употреблять в пищу больше сезонных фруктов и овощей.Свести количество соли к минимальным показателям.Не забывать о пользе клетчатки. Она выступит в качестве профилактики еще и сахарного диабета.Меньше жиров.Отказаться от никотиновой зависимости и меньше пить спиртного.