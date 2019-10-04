Эти привычки помогут избежать болезней сердца

Каковы рекомендации кардиолога.

За здоровьем сердечно-сосудистой системы необходимо следить, поскольку это является гарантом долгой жизни.

Кардиолог дает 7 рекомендаций:

Держать на контроле вопрос давления. С наступлением зрелого возраста измерять показатели давления стоит регулярно, чтобы избежать появления гипертонии.

Заниматься спортом. Даже не особенно интенсивные занятия позволяют сердцу оставаться в форме. Главное – регулярность.

Натуральные источники витаминов. Старайтесь употреблять в пищу больше сезонных фруктов и овощей.

Свести количество соли к минимальным показателям.

Не забывать о пользе клетчатки. Она выступит в качестве профилактики еще и сахарного диабета.

Меньше жиров.

Отказаться от никотиновой зависимости и меньше пить спиртного.
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