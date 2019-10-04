Эти привычки помогут избежать болезней сердца
За здоровьем сердечно-сосудистой системы необходимо следить, поскольку это является гарантом долгой жизни.
Кардиолог дает 7 рекомендаций:
Держать на контроле вопрос давления. С наступлением зрелого возраста измерять показатели давления стоит регулярно, чтобы избежать появления гипертонии.
Заниматься спортом. Даже не особенно интенсивные занятия позволяют сердцу оставаться в форме. Главное – регулярность.
Натуральные источники витаминов. Старайтесь употреблять в пищу больше сезонных фруктов и овощей.
Свести количество соли к минимальным показателям.
Не забывать о пользе клетчатки. Она выступит в качестве профилактики еще и сахарного диабета.
Меньше жиров.
Отказаться от никотиновой зависимости и меньше пить спиртного.
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Добавил klava в категорию Кардиология
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