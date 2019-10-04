Медики выяснили, какие заболевания могут вызвать проблемы с суставами

Многие люди после 40 страдают болями в суставах.Ученые рассказали о каких опасных болезнях могут предупреждать регулярные боли.Инфекционный артритАртрит представляет собой целую группу заболеваний суставов воспалительного характера. Иногда причиной может быть инфекция — стрептококк, золотистый стафилококк и другие. Такой артрит называют инфекционным. В таком случае появляются боли, отек, покраснения, повышение температуры, ограничивается подвижность. Также человек может чувствовать озноб, ломоту в мышцах, слабость, вялость. Не стоит терпеть такое состояние — требуется обращение к врачу.ПодаграБолезнь может вызвать сильную боль. Подагру часто называют «болезнью королей» или «недугом богачей». Чаще всего ее провоцируют образ жизни человека, его пищевые пристрастия. К симптомам относятся сильная боль, патологическое уплотнение подкожной клетчатки с образованием так называемых тофусов, которые могут краснеть и опухать. Чаще всего поражаются суставы на стопах, особенно большой палец ноги.Системная красная волчанкаЭто заболевание является следствием сбоя в работе иммунитета. Иммунная система человека начинает вырабатывать антитела, повреждающие сомнительную ткань. Кроме высыпания на щеках и переносице в форме бабочки, возникают нарушения в работе суставов. Чаще всего суставы болят на запястьях и кистях рук. У человека возникают боли, образуется дискомфорт в мышцах.Ревматоидный артритПри таком виде артрита поражены мелкие суставы. Ученые до сих пор не знают, по какой причине происходит нарушение, но считают виновницей инфекцию. Также сбой в работе системы может возникнуть из-за активной физической нагрузки, эмоционального напряжения, нарушений гормонального фона. Каждый год это заболевание становится причиной смерти более 10 тысяч человек. Еще больше остаются инвалидами.